В России можно вычислить принтер, на котором напечатан «слитый» документ

«Есть технология: монитор закрыт водяным знаком, и если кто-то его сфотографирует и выложит, то можно доказать, с какого монитора сделана фотография. Если на принтере документ распечатали, и по дороге его кто-то сфотографировал, выложил, то можно доказать, на каком принтере он распечатан», — объяснил ученый.