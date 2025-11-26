«Зеленая» кормовая добавка для птицы поможет бороться с йододефицитом у людей

В дополнение к этому, анализы крови показали, что у птиц, получавших добавку, увеличилось количество красных кровяных клеток, а также улучшился иммунитет: количество лимфоцитов — основных клеток иммунной системы — выросло на 69%, а число нейтрофилов, отвечающих за воспаление, уменьшилось вдвое. Расчеты также показали, что выращивать цыплят-бройлеров с использованием предложенной добавки на 8% экономически выгоднее, чем птиц на обычном комбикорме, что делает ее особенно интересной для дальнейшего использования, подытожили ученые.