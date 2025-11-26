NASA и российские учёные создали нейросеть для поиска экзопланет

Исследовательская группа NASA Ames совместно с российскими учёными, включая специалистов Коуровской астрономической обсерватории УрФУ, разработала новое поколение нейросети под названием ExoMiner++. Искусственный интеллект предназначен для анализа больших массивов астрономических данных и выявления экзопланет. Результаты работы были опубликованы в журнале The Astronomical Journal, пишет URA.RU.
ExoMiner++ обучали на данных миссии Kepler и «шумных» данных космического телескопа TESS. По словам соавтора исследования, специалиста Коуровской обсерватории УрФУ Никиты Чазова, телескоп TESS генерирует настолько большой объём информации, что среди сотен тысяч зафиксированных событий сложно различить настоящие транзиты планет и другие явления, такие как шумы камеры, ошибки телеметрии, вспышки, двойные звёзды или колебания яркости. Чазов отметил, что обработка такого потока данных вручную невозможна.
Первые результаты работы ExoMiner++ показали высокую эффективность: из 147 тысяч транзитоподобных событий нейросеть выделила 7 330 потенциальных экзопланетных объектов. Кроме того, она пересмотрела ранее полученные данные, подтвердив только 1 797 кандидатов из 2 506, которые раньше считались многообещающими.
Исследователи планируют продолжать использовать ExoMiner++ для обработки новых данных телескопа TESS и адаптировать этот подход под будущие астрономические миссии, рассчитывая на ещё более точное выявление экзопланет.