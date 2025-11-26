NASA и российские учёные создали нейросеть для поиска экзопланет

ExoMiner++ обучали на данных миссии Kepler и «шумных» данных космического телескопа TESS. По словам соавтора исследования, специалиста Коуровской обсерватории УрФУ Никиты Чазова, телескоп TESS генерирует настолько большой объём информации, что среди сотен тысяч зафиксированных событий сложно различить настоящие транзиты планет и другие явления, такие как шумы камеры, ошибки телеметрии, вспышки, двойные звёзды или колебания яркости. Чазов отметил, что обработка такого потока данных вручную невозможна.