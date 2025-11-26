Космонавты рассказали о самом нежелательном звуке на МКС

«Звуки станции… можно провести аналогию с авиационной составляющей работы приборов. Отличие, конечно, в обилии вентиляторов, обеспечивающих воздухообмен станции. Но звук, который меньше всего хочется услышать, это шипение звука уходящего воздуха. Надеюсь, что ни нам, ни товарищам не придётся это услышать», — сказал Герой России, летчик-космонавт РФ Рыжиков, отвечая на вопрос о самом неожиданном звуке на МКС.