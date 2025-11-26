Космонавты рассказали о самом нежелательном звуке на МКС

СИРИУС, 26 ноя — РИА Новости. Российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, которые вышли на видеосвязь с международной космической станции с участниками V Конгресса молодых ученых на федеральной территории Сириус, рассказали о звуках, которые меньше всего хотели бы услышать на МКС, передает корреспондент РИА Новости.
«Звуки станции… можно провести аналогию с авиационной составляющей работы приборов. Отличие, конечно, в обилии вентиляторов, обеспечивающих воздухообмен станции. Но звук, который меньше всего хочется услышать, это шипение звука уходящего воздуха. Надеюсь, что ни нам, ни товарищам не придётся это услышать», — сказал Герой России, летчик-космонавт РФ Рыжиков, отвечая на вопрос о самом неожиданном звуке на МКС.
Во время интерактивной встречи космонавты ответили на самые разные вопросы, в том числе рассказали об особенностях рациона питания во время космической экспедиции, образовании и навыках, которые необходимы космонавтам, а также продемонстрировали как происходит слияние капель воды в невесомости.
«Мы чувствуем интерес не только к космонавтике, но и в целом к исследованиям, и, конечно, к саморазвитию, не только на благо себя, но и на развитие нашей Отчизны и всего человечества», — сказали космонавты после завершения встречи.
Юбилейный V Конгресс молодых ученых проходит на федеральной территории Сириус с 26 по 28 ноября. Это ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий, проходящего в 2022—2031 годах и объявленного президентом России Владимиром Путиным. Конгресс ежегодно собирает ведущих ученых из России и других стран для обсуждения перспектив международного научного взаимодействия, поиска эффективных стратегий сотрудничества и коллабораций науки и бизнеса, демонстрации научных достижений и питчинга проектов, а также неформального общения молодых ученых.
В 2025 году он соберет свыше 7 тысяч участников более чем из 80 стран. В программе — более 230 деловых, культурных и спортивных событий.