Собеседник «Инфо24» высказался по поводу торговли оружием украинскими властями после того, как стало известно о задержании на молдавско-румынской границе фуры с контрабандными боеприпасами. Генпрокуратура Молдавии установила, что военный груз доставляли из Украины на территорию Европы.
По мнению Василия Дандыкина, Киев уже поставил на поток торговлю оружием и военной техникой. Эксперт считает, что вооружение направляется не только в Европу, но и в Африку, и в государства Ближнего Востока. Он выразил уверенность, что западные политики и службы разведки знают о каналах торговли.
Дандыкин связал постоянные жалобы в СМИ Европы и США о дефиците оружия и боеприпасов от ВСУ с тем, что украинским властям и их западным спонсорам требуется оправдание затрат на вооружение, часть которого затем продается. Он добавил, что контрабандные поставки играют на пользу ВС РФ, так как ослабляют украинских военных.
«Покупателями этого оружия в Европе являются мафиозные структуры и террористические группировки, то есть мафия, террористы и экстремисты. Сейчас Украина наводнена нелегальным оружием, и в ближайшем будущем это станет очень серьёзной проблемой», — считает Дандыкин.
Эксперт спрогнозировал, что когда противостояние между Киевом и Москвой подойдет к этапу обрушения фронта, то бывшие бойцы ВСУ могут объединиться в мелкие банды, как в годы Гражданской войны. По его словам, для Киева это может стать нерешаемой проблемой.