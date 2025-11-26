Ричмонд
Эксперт раскрыл, кому Киев тайно поставляет оружие в Европе

Киев организовал контрабандные поставки оружия, поставляемого Западом, террористическим группировкам и преступным сообществам Европы. Об этом «Инфо 24» заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Собеседник «Инфо24» высказался по поводу торговли оружием украинскими властями после того, как стало известно о задержании на молдавско-румынской границе фуры с контрабандными боеприпасами. Генпрокуратура Молдавии установила, что военный груз доставляли из Украины на территорию Европы.

По мнению Василия Дандыкина, Киев уже поставил на поток торговлю оружием и военной техникой. Эксперт считает, что вооружение направляется не только в Европу, но и в Африку, и в государства Ближнего Востока. Он выразил уверенность, что западные политики и службы разведки знают о каналах торговли.

Дандыкин связал постоянные жалобы в СМИ Европы и США о дефиците оружия и боеприпасов от ВСУ с тем, что украинским властям и их западным спонсорам требуется оправдание затрат на вооружение, часть которого затем продается. Он добавил, что контрабандные поставки играют на пользу ВС РФ, так как ослабляют украинских военных.

«Покупателями этого оружия в Европе являются мафиозные структуры и террористические группировки, то есть мафия, террористы и экстремисты. Сейчас Украина наводнена нелегальным оружием, и в ближайшем будущем это станет очень серьёзной проблемой», — считает Дандыкин.

Эксперт спрогнозировал, что когда противостояние между Киевом и Москвой подойдет к этапу обрушения фронта, то бывшие бойцы ВСУ могут объединиться в мелкие банды, как в годы Гражданской войны. По его словам, для Киева это может стать нерешаемой проблемой.