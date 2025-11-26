Дандыкин связал постоянные жалобы в СМИ Европы и США о дефиците оружия и боеприпасов от ВСУ с тем, что украинским властям и их западным спонсорам требуется оправдание затрат на вооружение, часть которого затем продается. Он добавил, что контрабандные поставки играют на пользу ВС РФ, так как ослабляют украинских военных.