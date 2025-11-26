Дагестану вручили диплом за эффективное информирование о ремонте дорог

Диплом за эффективное сопровождение нацпроекта «Инфраструктура для жизни» по итогам 2025 года был вручен Дагестану, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.
Награду вручили во время Транспортной недели. Помимо Дагестана, диплом по этому направлению получили Брянская и Томская области. Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин высоко оценил работу республики в дорожной сфере.
«Качество дорог заметно возросло, что отмечают как дагестанцы, так и гости. Дороги не только связывают населенные пункты, но и открывают новые возможности для бизнеса, туризма и сельского хозяйства», — отметили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.