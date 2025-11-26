Совет Федерации разрешил Центробанку доступ к сведениям о населении

Банку России для реализации его полномочий требуется актуальная информация из федерального регистра, идентифицирующая должностных лиц, членов органов управления, акционеров (участников) кредитных и некредитных финансовых организаций, профучастников финансового рынка, операторов по приему платежей. ЦККИ создан Банком России. В этом каталоге хранится информация, составляющая титульные части кредитных историй, а также данные о том, в каких бюро хранятся кредитные истории определенного человека.