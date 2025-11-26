На Конгрессе молодых ученых открылась галерея «Наука в лицах»

Юбилейный V Конгресс молодых ученых проходит на федеральной территории Сириус с 26 по 28 ноября. Это ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий, проходящего в 2022—2031 годах и объявленного президентом России Владимиром Путиным. Конгресс ежегодно собирает ведущих ученых из России и других стран для обсуждения перспектив международного научного взаимодействия, поиска эффективных стратегий сотрудничества и коллабораций науки и бизнеса, демонстрации научных достижений и питчинга проектов, а также неформального общения молодых ученых.