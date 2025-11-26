Ричмонд
На Конгрессе молодых ученых открылась галерея «Наука в лицах»

На пятом Конгрессе молодых ученых в Сириусе открылась выставка «Наука в лицах».

СИРИУС, 26 ноя — РИА Новости. Галерея «Наука в лицах» с портретами ведущих ученых России — современных авторов прорывных научных исследований — открылась на V Конгрессе молодых учёных, рассказали в пресс-службе фонда «Росконгресс».

«Участники V Конгресса молодых учёных, который состоится 26−28 ноября в Научно-технологическом университете “Сириус”, увидят выставку “Наука в лицах” — галерею портретов ведущих российских учёных», — говорится в сообщении.

В экспозицию выставки вошли портреты 23 учёных из 14 регионов страны. Это авторы научных исследований в области климатических изменений в Арктике, биологии старения, генетических технологий, экономики снижения выбросов парниковых газов, а также разработок сенсорных интерфейсов, алгоритмов генеративного искусственного интеллекта, инновационных медицинских изделий, композитов для обеспечения радиационной безопасности в космосе, новых органических соединений с высоким содержанием азота и других.

В пресс-службе фонда «Росконгресс» отмечают, что герои выставки примут участие в мероприятиях конгресса. Ученые выступят в дискуссиях и проведут открытые лекции, каждый по своему научному направлению.

Юбилейный V Конгресс молодых ученых проходит на федеральной территории Сириус с 26 по 28 ноября. Это ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий, проходящего в 2022—2031 годах и объявленного президентом России Владимиром Путиным. Конгресс ежегодно собирает ведущих ученых из России и других стран для обсуждения перспектив международного научного взаимодействия, поиска эффективных стратегий сотрудничества и коллабораций науки и бизнеса, демонстрации научных достижений и питчинга проектов, а также неформального общения молодых ученых.

В 2025 году он соберет более 7 тысяч участников из более чем 80 стран. В программе — более 230 деловых, культурных и спортивных событий.

РИА Новости является информационным партнером и официальным фотохост-агентством юбилейного V Конгресса молодых ученых.

