НАО вошел в топ-5 регионов по скорости устранения коммунальных аварий

Ненецкий автономный округ стал одним из регионов-лидеров по скорости устранения коммунальных аварий в 2025 году. Ремонт инфраструктуры ЖКХ отвечает целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте цифрового развития, связи и массовых коммуникаций региона.
Напомним, что с 1 сентября 2020 года все инциденты на объектах жилищно-коммунального хозяйства в регионах России фиксируются в Единой системе мониторинга и контроля устранения аварий. С ее помощью Минстрой России получает оперативные, полные и достоверные данные о коммунальных авариях и ходе их ликвидации.
«Во время прохождения отопительного периода оперативный мониторинг и учет коммунальных аварий ведется в круглосуточном режиме. По данным с начала 2025 года, лидерами по скорости устранения аварий являются Москва, Республика Алтай, Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Чеченская Республика», — сообщил генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин.
В Минстрое РФ отметили, что регионы ведут планомерную работу, направленную на сокращение количества и оперативное устранение аварий в сфере жилищно-коммунального хозяйства. С начала текущего года средний срок устранения таких аварий снизился на 8%, до 3,5 часа.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.