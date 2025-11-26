НАО вошел в топ-5 регионов по скорости устранения коммунальных аварий

Напомним, что с 1 сентября 2020 года все инциденты на объектах жилищно-коммунального хозяйства в регионах России фиксируются в Единой системе мониторинга и контроля устранения аварий. С ее помощью Минстрой России получает оперативные, полные и достоверные данные о коммунальных авариях и ходе их ликвидации.