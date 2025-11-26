Чернышенко: синхротрон СКИФ должен начать работу с международной кооперации

Циркулирующий пучок в накопительном кольце установки планируют получить к середине 2026 года. Он станет основой для синхротронного излучения, яркость которого будет рекордной в мире. Частицы внутри синхротрона движутся по кольцу в вакууме почти со скоростью света, а мощные электромагниты придают им энергию и задают траекторию движения. После того, как электронный пучок в бустерном синхротроне достигает проектной энергии 3 ГэВ, по длинному транспортному каналу он поступает в основной накопитель.