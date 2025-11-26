Чернышенко: синхротрон СКИФ должен начать работу с международной кооперации

СИРИУС /федеральная территория/, 26 ноября. /ТАСС/. Работу синхротрона «Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ)» под Новосибирском, технический пуск которой планируется до конца года, необходимо начать с международной кооперации. Об этом сообщил на Конгрессе молодых ученых вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Под Новосибирском строится мегасайенс-установка, которая станет первым в России и самым мощным в мире источником синхротронного излучения четвертого поколения — Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ). Он позволит «заглядывать внутрь» вещества, получать сверхточные данные о его структуре и поведении. Запуск СКИФ был перенесен с 2024 на конец 2025 года. По информации заказчика строительства — Института катализа СО РАН, по данным на 17 ноября, готовность комплекса составляет более 95%.
«Здесь в зале находятся представители 100 стран, и я очень хотел бы чтобы СКИФ начал свою работу сразу с международной кооперации. Поэтому ищите, привлекайте наших коллег из разных стран через науку — специальный язык общения, который не подвержен санкционным ограничениям», — сказал он.
Директор Института катализа СО РАН Валерий Бахтияров, выступая на конгрессе, рассказал, что для того, чтобы попасть на СКИФ для проведения экспериментов, нужно написать заявку, которая пройдет отбор. После этого научная группа сможет получить время для работы на установке. «Начиная со второй половины 2026 года первые станции начнут работать», — уточнил он.
Циркулирующий пучок в накопительном кольце установки планируют получить к середине 2026 года. Он станет основой для синхротронного излучения, яркость которого будет рекордной в мире. Частицы внутри синхротрона движутся по кольцу в вакууме почти со скоростью света, а мощные электромагниты придают им энергию и задают траекторию движения. После того, как электронный пучок в бустерном синхротроне достигает проектной энергии 3 ГэВ, по длинному транспортному каналу он поступает в основной накопитель.
