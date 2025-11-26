Более 50 предприятий Новосибирской области проводят экскурсии для туристов

Участниками программы промышленного туризма стали более 50 предприятий Новосибирской области. Организация экскурсий на действующие предприятия отвечает целям и задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации главы и правительства региона.
«Для себя мы определили экосистему промышленного туризма — так называемый “Треугольник Лаврентьева”: промышленность, наука, образование. На федеральном уровне мы получили высокую оценку за то, что формируем не просто производственные, но комплексные маршруты — с включением вузов, научных институтов и инновационных центров. Это вызывает большой интерес как у гостей из регионов РФ, так и у международных делегаций», — отметила заместитель министра экономического развития региона Анна Винникова.
Новосибирская область входит в топ-10 национального туристического рейтинга и занимает 1 место по туристическому потоку в Сибирском федеральном округе. Более 15 тыс. человек посетили промышленные, научные и образовательные объекты региона в 2024 году.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.