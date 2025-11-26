Сочинская «Красная Поляна» стала лучшим горнолыжным курортом юга России

Курорт «Красная Поляна» Краснодарского края вошел в число победителей Национальной премии «Горы России» в номинации «Лучший в России горнолыжный курорт Южного федерального округа», сообщили в региональном министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия. Мероприятия, направленные на развитие туристической отрасли, соответствуют задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство».
Кроме того, лучшими признали еще два кубанских курорта. «Роза Хутор» победила в номинации «Умный курорт» за лидерство во внедрении инноваций для развития. А гостиничный комплекс «Поляна 1389 Отель и Спа» на «Газпром Поляне» стал первым в категории «Лучший в России СПА-отель на горнолыжном курорте».
«Регион активно готовится к зимнему курортному сезону. В этом году гостей будут принимать около 2000 объектов размещения емкостью 200 тысяч мест. Традиционно в зимний период больше половины наших гостей выбирают Сочи. В Олимпийской столице туристов ждут более 630 коллективных средств размещения. Горнолыжный сезон в Сочи начнется во второй половине декабря, однако все будет зависеть от погодных условий и снежного покрова», — сказала заместитель министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Инна Петухова.
Лидеров в 24 номинациях определили по результатам онлайн-голосования, в котором приняли участие более 380 тыс. человек. Церемонию награждения провели в Москве.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.