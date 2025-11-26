Сочинская «Красная Поляна» стала лучшим горнолыжным курортом юга России

«Регион активно готовится к зимнему курортному сезону. В этом году гостей будут принимать около 2000 объектов размещения емкостью 200 тысяч мест. Традиционно в зимний период больше половины наших гостей выбирают Сочи. В Олимпийской столице туристов ждут более 630 коллективных средств размещения. Горнолыжный сезон в Сочи начнется во второй половине декабря, однако все будет зависеть от погодных условий и снежного покрова», — сказала заместитель министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Инна Петухова.