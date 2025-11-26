В Кемерове начал работать центр «Кузбасс. Молодежь»

«Создали пространство возможностей для творчества, образования, профессионального роста и реализации инициатив кузбасской молодежи. Под одной крышей: юные спасатели, блогеры, биологи, художники, керамисты, и этот список будет постоянно расширяться. Прийти могут любые молодежные объединения, здесь они найдут инфраструктуру, с которой воплотят свои идеи в жизнь», — отметил глава Кузбасса Илья Середюк.