В Кемерове начал работать центр «Кузбасс. Молодежь»

Центр «Кузбасс. Молодежь» открылся в Кемерове. Он был создан при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в департаменте молодежной политики администрации правительства региона.
«Создали пространство возможностей для творчества, образования, профессионального роста и реализации инициатив кузбасской молодежи. Под одной крышей: юные спасатели, блогеры, биологи, художники, керамисты, и этот список будет постоянно расширяться. Прийти могут любые молодежные объединения, здесь они найдут инфраструктуру, с которой воплотят свои идеи в жизнь», — отметил глава Кузбасса Илья Середюк.
В ходе торжественного открытия представители молодежных общественных организаций вместе с главой региона обсудили концепцию дальнейшей работы центра, идеи по развитию направлений, проектных инициатив и творческих форматов. Также Илья Середюк ознакомился с работой ключевых пространств центра.
На втором этаже гостям презентовали образовательные, социальные и профессиональные направления работы центра. Корпус студентов-спасателей провел мастер-класс по оказанию первой помощи, отряд «ЭкоДесант» организовал экологическую зону и познавательный блок с рассказом о сохранении биоразнообразия, также состоялась эстафета «экоГТО».
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.