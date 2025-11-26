Ричмонд
Главные новости к вечеру 26 ноября 2025 года

Последние новости за сегодня — 26 ноября 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 26 ноября 2025 года.

Путин провел переговоры с президентом Киргизии

Источник: Пресс-служба Президента России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что его переговоры с киргизским коллегой Садыром Жапаровым в Бишкеке были результативными и конструктивными.

Рябков предупредил о «выжженной земле» после истечения ДСНВ

Источник: РИА "Новости"

После того как в феврале 2026 года окончательно истечет срок Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений число договоров в сфере стратегической стабильности сократится до минимума. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

ЕС подготовил обоснование для использования активов России

Источник: РИА "Новости"

Европейская комиссия ускорила работу над предложениями по использованию российских активов для помощи Украине и представит юридическое обоснование в ближайшие дни, сообщают источники Reuters и Bloomberg.

Совфед одобрил закон о повышении МРОТ до 27 093 рублей

Источник: РИА "Новости"

Совфед одобрил закон об увеличении минимального размера оплаты труда с 1 января 2026 года до 27 093 рублей в месяц. С 1 января 2025 года МРОТ составляет 22 440 рублей в месяц.

Создатель «Тополя» и «Искандера» Соболев скончался в 87 лет

Источник: РИА "Новости"

Создатель пусковых комплексов «Тополь» и «Искандер» Валериан Соболев скончался в Волгограде на 88 году жизни после продолжительной болезни.