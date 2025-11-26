Главные новости к вечеру 26 ноября 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 26 ноября 2025 года.
Путин провел переговоры с президентом Киргизии
Президент РФ Владимир Путин заявил, что его переговоры с киргизским коллегой Садыром Жапаровым в Бишкеке были результативными и конструктивными.
Рябков предупредил о «выжженной земле» после истечения ДСНВ
После того как в феврале 2026 года окончательно истечет срок Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений число договоров в сфере стратегической стабильности сократится до минимума. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
ЕС подготовил обоснование для использования активов России
Европейская комиссия ускорила работу над предложениями по использованию российских активов для помощи Украине и представит юридическое обоснование в ближайшие дни, сообщают источники Reuters и Bloomberg.
Совфед одобрил закон о повышении МРОТ до 27 093 рублей
Создатель «Тополя» и «Искандера» Соболев скончался в 87 лет
Создатель пусковых комплексов «Тополь» и «Искандер» Валериан Соболев скончался в Волгограде на 88 году жизни после продолжительной болезни.