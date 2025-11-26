Главные новости к вечеру 26 ноября 2025 года

После того как в феврале 2026 года окончательно истечет срок Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений число договоров в сфере стратегической стабильности сократится до минимума. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.