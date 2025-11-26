В больнице города Кукмор в Татарстане обновили кардиологическое отделение

Ремонт кардиологического отделения завершился в Кукморской центральной районной больнице. Работы проводились при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Татарстан.
В отделении полностью обновили все палаты и помещения, заменили все инженерные системы, установили новые окна, двери, системы вентиляции, освещения и пожарной сигнализации. Также была закуплена новая мебель и современное медицинское оборудование.
Отметим, что в этом году также был сделан капремонт двух фельдшерско-акушерских пунктов, относящихся к Кукморской больнице. Они расположены в деревне Верхний Кумор и селе Чишма-Баш.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.