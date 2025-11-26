СМИ: в Британии приостановили использование бронемашин Ajax из-за проблем со слухом у военных

Представитель Министерства обороны Великобритании во вторник сообщил, что учения были «немедленно прекращены, все пострадавшие военнослужащие прошли медицинское обследование и многие сейчас продолжают нести службу». Однако «небольшое число (солдат) продолжает получать квалифицированную медицинскую помощь», сообщает канал Sky News.
Как напоминает издание, минувшим летом несколько британских солдат уже были госпитализированы с повреждениями слуха и другими травмами из-за громкого шума и вибрации, исходящих от машин.
В течение двух недель будут проведены дополнительные испытания Ajax, чтобы выявить и устранить любые проблемы, заверили в британском Минобороны.
Внутренний отчет, опубликованный в 2021 году, показал, что высокопоставленные военнослужащие и должностные лица Минобороны в течение двух лет знали, что «неисправности» Ajax причиняют вред здоровью военнослужащих. На тот момент более 300 солдатам было предложено пройти проверку слуха, а 17 из них по состоянию на декабрь 2021 года все еще находились под наблюдением специалистов.
Британская армия заказала в общей сложности 589 различных моделей Ajax, которые, как ожидается, будут получены к 2030 году. Минобороны заявило, что Ajax может быть направлен на Украину для поддержки любого возможного мирного соглашения, пишет Sky News.