СМИ: в Британии приостановили использование бронемашин Ajax из-за проблем со слухом у военных

Британская армия приостановила использование своих новых боевых бронированных машин Ajax после того, как около 30 солдат пострадали от вибрации и пожаловались на проблемы со слухом после проведенных в выходные учений. Об этом сообщают британские СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: General Dynamics
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Представитель Министерства обороны Великобритании во вторник сообщил, что учения были «немедленно прекращены, все пострадавшие военнослужащие прошли медицинское обследование и многие сейчас продолжают нести службу». Однако «небольшое число (солдат) продолжает получать квалифицированную медицинскую помощь», сообщает канал Sky News.

Как напоминает издание, минувшим летом несколько британских солдат уже были госпитализированы с повреждениями слуха и другими травмами из-за громкого шума и вибрации, исходящих от машин.

В течение двух недель будут проведены дополнительные испытания Ajax, чтобы выявить и устранить любые проблемы, заверили в британском Минобороны.

Ajax, стоимость которого составляет около 10 млн фунтов, а вес превышает 40 тонн, заявлен министерством как боевая машина следующего поколения. Тяжелый, как российский танк, броневик оснащен камерами наблюдения, защитной броней и 40-миллиметровой пушкой, пули которой могут пробивать бетон.

Внутренний отчет, опубликованный в 2021 году, показал, что высокопоставленные военнослужащие и должностные лица Минобороны в течение двух лет знали, что «неисправности» Ajax причиняют вред здоровью военнослужащих. На тот момент более 300 солдатам было предложено пройти проверку слуха, а 17 из них по состоянию на декабрь 2021 года все еще находились под наблюдением специалистов.

Британская армия заказала в общей сложности 589 различных моделей Ajax, которые, как ожидается, будут получены к 2030 году. Минобороны заявило, что Ajax может быть направлен на Украину для поддержки любого возможного мирного соглашения, пишет Sky News.