СМИ: в Британии приостановили использование бронемашин Ajax из-за проблем со слухом у военных

Внутренний отчет, опубликованный в 2021 году, показал, что высокопоставленные военнослужащие и должностные лица Минобороны в течение двух лет знали, что «неисправности» Ajax причиняют вред здоровью военнослужащих. На тот момент более 300 солдатам было предложено пройти проверку слуха, а 17 из них по состоянию на декабрь 2021 года все еще находились под наблюдением специалистов.