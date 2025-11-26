На Конгрессе молодых ученых обсудили развитие генной и клеточной терапии

«Этот год для нашей страны стал в каком-то смысле переломным — я с гордостью могу сказать, что и к нам, и в другие крупные клинические центры пришли первые отечественные оригинальные разработки, клеточные препараты для лечения очень тяжелых, очень серьезных заболеваний, не имеющие других альтернатив. Это произошло благодаря федеральной поддержке, благодаря адаптивному подходу наших регуляторов, облегчивших пути многих таких препаратов в клинику», — сказала Ефименко.