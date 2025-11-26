Ричмонд
TVP: Польша развернет «дроновые патрули» для защиты железных дорог и ключевой инфраструктуры

Польша рассматривает возможность использования беспилотников для обеспечения безопасности железнодорожных путей и энергетических объектов, сообщает польский канал TVP World.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, такие планы Варшава вынашивает после двух предполагаемых попыток диверсий на железнодорожной линии, ведущей на Украину, в которых премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил Россию.

Как пояснил Войцех Балчун, министр государственного имущества Польши и экс-глава «Украинских железных дорог», речь идет о создании «специальных зон» вокруг важной инфраструктуры. Там одобренные государством беспилотники могли бы отслеживать активность на земле и при необходимости перехватывать вражеские дроны.

«Если у нас есть технология беспилотных летательных аппаратов, мы должны использовать ее для защиты нашей критически важной инфраструктуры», — цитирует TVP слова Балчуна. Издание напоминает, что именно министерство Балчуна курирует крупнейшего польского производителя оружия PGZ. Его дочерние компании разработали беспилотники Orlik и Wizjer — системы, оснащенные датчиками, способными обнаруживать заложенные взрывчатые вещества.

Балчун утверждает, что «инциденты» на железной дороге оказывают большое влияние на решения в области безопасности. Хотя в результате инцидента 16 ноября никто не пострадал, повреждения на железнодорожной ветке привели к экстренной остановке подвижных составов и усилили опасения по поводу гибридных операций против Польши.

Через несколько дней после случившегося Варшава объявила о начале операции «Горизонт», направив 10 000 военнослужащих для противодействия рискам диверсий по всей стране.

