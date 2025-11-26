TVP: Польша развернет «дроновые патрули» для защиты железных дорог и ключевой инфраструктуры

Балчун утверждает, что «инциденты» на железной дороге оказывают большое влияние на решения в области безопасности. Хотя в результате инцидента 16 ноября никто не пострадал, повреждения на железнодорожной ветке привели к экстренной остановке подвижных составов и усилили опасения по поводу гибридных операций против Польши.