В Тюмени проведут мастер-класс, посвященный инвестированию в недвижимость

Мастер-класс «Недвижимость: ваш ключ к финансовой свободе и успеху» проведут в Тюмени 27 ноября для предпринимателей в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.
Участники мероприятия узнают, как выбирать объекты недвижимости и какие факторы влияют на их стоимость. Также им расскажут о подходах к снижению рисков и повышению доходности, методах переговоров для ускоренного заключения сделки, особенностях ведения бизнеса и оформления недвижимости за рубежом. Также все желающие смогут задать экспертам интересующие вопросы.
Мастер-класс состоится в 17:00 в офисе «Опора России» на улице Севастопольской, 31. Уточнить детали участия можно по телефону: 8−908−63−888−07.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.