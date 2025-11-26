В Тюмени проведут мастер-класс, посвященный инвестированию в недвижимость

Участники мероприятия узнают, как выбирать объекты недвижимости и какие факторы влияют на их стоимость. Также им расскажут о подходах к снижению рисков и повышению доходности, методах переговоров для ускоренного заключения сделки, особенностях ведения бизнеса и оформления недвижимости за рубежом. Также все желающие смогут задать экспертам интересующие вопросы.