Мобильная связь появится в еще 52 селах и деревнях Новосибирской области

Жители 52 малых населенных пунктов Новосибирской области получат доступ к качественной мобильной связи при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в администрации главы и правительства региона.
«За последние пять лет устойчивую мобильную связь и интернет получили более 10 тысяч домохозяйств области. Сегодня 98% жителей Новосибирской области обеспечены мобильной связью и интернетом. До конца года связь придет еще в 52 малых населенных пункта, 14 деревень — на очереди», — прокомментировал министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь.
По его словам, помимо строительства новых базовых станций, в регионе идет постоянная работа по модернизации сетей связи и увеличению территории покрытия современным стандартом 4G. Также мобильные операторы осуществляют рефарминг — переводят частоты 2G и 3G на более современный и эффективный стандарт четвертого поколения.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.