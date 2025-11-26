На первый, второй, доктор наук рассчитайся: начался Конгресс молодых ученых

Сюда приехал каждый третий доктор наук до 39 лет и каждый пятый кандидат наук младше 29: на федеральной территории «Сириус» стартовал пятый Конгресс молодых ученых. Их интересует все — от развития искусственного интеллекта до биопечати органов и тканей, от генных технологий до прорывных решений в космосе и авиации. Участников ждут дискуссии, лекции, научные битвы, мастер-классы, кинопоказы, интеллектуальные игры, презентации и многое другое.