Татьяна Голикова: маткапитал уже получили более 15 миллионов семей

Более 15 миллионов семей получили маткапитал с начала запуска программы, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе сессии-презентации «Платформа будущего: 100 проектов России. Человек», слова которой привели на сайте правительства.
Шестой год подряд материнский капитал получают не только семьи, в которых рождается второй ребенок, но и те, кто становится родителями первенца. Семьи, где рождается третий ребенок, могут получить 450 тыс. рублей на погашение ипотечной задолженности.
Среди новых мер поддержки в Правительстве отметили ежегодную налоговую выплату, которая заработает с 2026 года. По предварительной оценке, ею смогут воспользоваться более 4 млн семей.
«Народосбережение — ключевая национальная цель, обозначенная главой государства. Именно на нее направлены все национальные проекты, приоритеты, которые мы реализуем. Но сегодня мы говорим о человекоцентричных национальных проектах. Речь идет о национальных проектах “Семья”, “Кадры”, “Продолжительная и активная жизнь” и “Новые технологии сбережения здоровья”. Каждый из них имеет свой спектр задач, однако объединяет их главное — народосбережение нашей страны. И конечно, ключевым здесь является повышение рождаемости и сохранение позитивной тенденции к увеличению числа многодетных семей. Сегодня мы уже можем сказать, что более 9 миллионов детей в России воспитываются в многодетных семьях», — сказала Голикова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.