Татьяна Голикова: маткапитал уже получили более 15 миллионов семей

«Народосбережение — ключевая национальная цель, обозначенная главой государства. Именно на нее направлены все национальные проекты, приоритеты, которые мы реализуем. Но сегодня мы говорим о человекоцентричных национальных проектах. Речь идет о национальных проектах “Семья”, “Кадры”, “Продолжительная и активная жизнь” и “Новые технологии сбережения здоровья”. Каждый из них имеет свой спектр задач, однако объединяет их главное — народосбережение нашей страны. И конечно, ключевым здесь является повышение рождаемости и сохранение позитивной тенденции к увеличению числа многодетных семей. Сегодня мы уже можем сказать, что более 9 миллионов детей в России воспитываются в многодетных семьях», — сказала Голикова.