В МВД рассказали, как распознать фейковые сообщения от «Госуслуг»

В ведомстве сообщили, что настоящие сообщения от портала приходят только с короткого номера 0919 или буквенно-цифрового ID gosuslugi.

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Неправильный номер, сообщения в мессенджере и просьбы перезвонить в «техподдержку» являются признаками того, что сообщение поступило от мошенников, а не портала «Госуслуги». Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

«Аферисты часто отправляют людям сообщения якобы от официального портала, чтобы жертвы сами звонили им и передавали личные данные. Рассказываем, как определить фейк», — сказали в управлении.

В МВД сообщили, что настоящие сообщения от «Госуслуг» приходят только с короткого номера 0919 или буквенно-цифрового ID gosuslugi. «Официальные службы не пишут людям в WhatsApp, Telegram или другие мессенджеры. У “Госуслуг” два официальных номера: 8 (800) 100−70−10 и 115. Если вас призывают позвонить по другому номеру, это мошенники», — добавили в УБК.

Кроме того, насторожить должен факт наличия в сообщении подозрительный ссылки, поскольку «Госуслуги» никогда не присылают пользователям ссылки для входа или подтверждения данных. «Вас торопят и пугают. Сообщения о “взломе” или “подозрительной активности” — психологический прием, который мошенники используют для давления на человека», — сказано в сообщении.

Также в перечне признаков значатся ошибки в тексте. «Не звоните по номерам и не переходите по ссылкам из СМС. Заблокируйте отправителя и сообщите о подозрительной рассылке через обратную связь на сайте, по горячей линии: 8 (800) 100 70 10 или в полицию (если пострадали)», — сказали в киберполиции.