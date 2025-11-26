В МВД рассказали, как распознать фейковые сообщения от «Госуслуг»

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Неправильный номер, сообщения в мессенджере и просьбы перезвонить в «техподдержку» являются признаками того, что сообщение поступило от мошенников, а не портала «Госуслуги». Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.
«Аферисты часто отправляют людям сообщения якобы от официального портала, чтобы жертвы сами звонили им и передавали личные данные. Рассказываем, как определить фейк», — сказали в управлении.
В МВД сообщили, что настоящие сообщения от «Госуслуг» приходят только с короткого номера 0919 или буквенно-цифрового ID gosuslugi. «Официальные службы не пишут людям в WhatsApp, Telegram или другие мессенджеры. У “Госуслуг” два официальных номера:
Кроме того, насторожить должен факт наличия в сообщении подозрительный ссылки, поскольку «Госуслуги» никогда не присылают пользователям ссылки для входа или подтверждения данных. «Вас торопят и пугают. Сообщения о “взломе” или “подозрительной активности” — психологический прием, который мошенники используют для давления на человека», — сказано в сообщении.
Также в перечне признаков значатся ошибки в тексте. «Не звоните по номерам и не переходите по ссылкам из СМС. Заблокируйте отправителя и сообщите о подозрительной рассылке через обратную связь на сайте, по горячей линии: 8 (800) 100 70 10 или в полицию (если пострадали)», — сказали в киберполиции.