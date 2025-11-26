В МВД рассказали, как распознать фейковые сообщения от «Госуслуг»

В МВД сообщили, что настоящие сообщения от «Госуслуг» приходят только с короткого номера 0919 или буквенно-цифрового ID gosuslugi. «Официальные службы не пишут людям в WhatsApp, Telegram или другие мессенджеры. У “Госуслуг” два официальных номера: 8 (800) 100−70−10 и 115. Если вас призывают позвонить по другому номеру, это мошенники», — добавили в УБК.