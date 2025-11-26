Эксперт Воронцова: генетические технологии нашли широкое применение в терапии

«Прогресс в применении генных технологий для социально значимых, частых заболеваний тоже возможен. Но объективная картина такова, что во всем, что касается моногенных заболеваний, мы одновременно видим и серьезный прогресс, и серьезные проблемы. По сути, это уже потоковый метод, который позволяет изучать не только причину моногенного заболевания, но и механизмы его развития, причем эти механизмы могут существенно различаться. Есть две группы самых тяжелых заболеваний — онкологические и генетические. Поэтому использование генно-терапевтических подходов в значительной степени оправдано. Конечно, необходимы исследования, касающиеся безопасности, хотя бы на минимально допустимом уровне. Потому что для орфанных пациентов подобрать достаточно большую выборку, то есть статистически доказать эффективность, практически невозможно. Статины опробованы на миллионах, а наши препараты — на единицах пациентов», — сказал он.