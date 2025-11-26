Помощь в трудоустройстве получили 50 тысяч участников СВО и их близких

Число участников специальной военной операции и членов их семей, которые были трудоустроены благодаря работе центров занятости, составило 50 тысяч человек, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на сессии-презентации «100 проектов будущего России: Человек» в Национальном центре «Россия».
«Сегодня на базе кадровых центров проводится оценка уровня знаний, квалификаций, подбор интересующих программ переобучения. Все программы переобучения востребованным профессиям и навыкам абсолютно бесплатны. Кроме того, государство готово компенсировать работодателю затраты на адаптацию рабочих мест под работника с инвалидностью — до 200 тысяч рублей за каждое рабочее место, чтобы были учтены все особенности и ограничения, имеющиеся у такого сотрудника», — сказал он.
По словам министра, некоторые участники СВО хотят открыть свое дело. Для них начиная с 2026 года снова станет доступен социальный контракт. Его можно будет заключить без оценки уровня дохода.
Качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства поможет нацпроект «Кадры». К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.