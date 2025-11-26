Помощь в трудоустройстве получили 50 тысяч участников СВО и их близких

«Сегодня на базе кадровых центров проводится оценка уровня знаний, квалификаций, подбор интересующих программ переобучения. Все программы переобучения востребованным профессиям и навыкам абсолютно бесплатны. Кроме того, государство готово компенсировать работодателю затраты на адаптацию рабочих мест под работника с инвалидностью — до 200 тысяч рублей за каждое рабочее место, чтобы были учтены все особенности и ограничения, имеющиеся у такого сотрудника», — сказал он.