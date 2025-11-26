В Тюменской области 60 тысяч человек получили кешбэк за школьное питание

Акцией «Кешбэк за оплату школьного питания» за три месяца воспользовались 60 тысяч жителей Тюменской области. Мера поддержки реализуется по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте информатизации региона.
Жители региона могут получить кешбэк в размере 5% от суммы оплаты питания при использовании СБП. Для получения средств необходимо быть зарегистрироваться в программе лояльности Национальной системы платежных карт. Оформить кешбэк можно до 31 декабря 2025 года.
Максимальная сумма кешбэка в период проведения акции ежемесячно может составлять не более 500 рублей. Сумма начисляется одному человеку по одному номеру телефона.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.