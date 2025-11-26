Обвиняемые в покушении на Соловьева хотели использовать отравленную пиццу

Обвиняемые в организации покушения на телеведущего Владимира Соловьева обсуждали между собой возможность его убийства с помощью отравленной пиццы или нанесения ядовитых веществ на руль автомобиля. Один из фигурантов при этом заявил, что предъявленная следствием аудиозапись смонтирована, а второй признал, что испытывает к Соловьеву «политическую ненависть», однако убивать его не собирался.