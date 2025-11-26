В Приморье оптимизировали получение мер поддержки многодетными семьями

В Приморском крае упростили процесс получения мер социальной поддержки многодетными семьями, сообщила первый вице-губернатор — председатель правительства региона Вера Щербина. Помощь семьям с детьми является одной из ключевых задач нацпроекта «Семья».
Как уточнили в региональном агентстве проектного управления, в Приморье была разработана единая форма заявления, значительно упрощающая процедуру предоставления мер социальной поддержки. Кроме того, для 1613 многодетных семей были проведены очные консультации, на которых родителям с учетом их жизненной ситуации рассказали обо всех предусмотренных законодательством выплатах, помогли подать соответствующие заявления.
Также устные консультации по мерам социальной поддержки получила 1821 многодетная семья. В итоге 405 семей обратились за предоставлением выплат.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.