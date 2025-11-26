В Приморье оптимизировали получение мер поддержки многодетными семьями

Как уточнили в региональном агентстве проектного управления, в Приморье была разработана единая форма заявления, значительно упрощающая процедуру предоставления мер социальной поддержки. Кроме того, для 1613 многодетных семей были проведены очные консультации, на которых родителям с учетом их жизненной ситуации рассказали обо всех предусмотренных законодательством выплатах, помогли подать соответствующие заявления.