В России разрабатывают 14 лекарственных препаратов

Разработку 14 лекарственных препаратов, 5 из которых являются первыми в своем классе, ведут в России. Они не имеют аналогов в мире по принципу своего действия, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на сессии-презентации «Платформа будущего: 100 проектов России. Человек».
Так, сейчас в стране создают препараты для лечения болезни Бехтерева, патологий у новорожденных, сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и средства для терапии онкозаболеваний. Они уже находятся на стадии клинических исследований. При успешном завершении испытаний эти лекарства станут доступными пациентам, пояснила вице-премьер.
«Еще девять препаратов разрабатываются, нацелены на соответствующие мишени и также являются частью нашей работы по внедрению современных терапевтических решений. Наша главная задача сегодня — обеспечить, чтобы достижения этого проекта технологического лидерства доходили до конкретного пациента, до конкретного потребителя. Мы хотим, чтобы эти разработки не оставались фундаментальными исследованиями на полке, а реально становились помощью для людей, страдающих заболеваниями, которые сегодня являются абсолютными лидерами по заболеваемости и смертности. В первую очередь это сердечно-сосудистые и онкологические заболевания», — добавила вице-премьер.
Первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко отметил, что за последние пять лет объем оказываемой высокотехнологичной медицинской помощи ежегодно увеличивался. Так, с 2020 по 2024 год было проведено 6,86 млн высокотехнологичных операций. Только в 2024-м врачи выполнили 1,54 млн хирургических вмешательств. Это на 14% больше, чем планировалось.
Медицинские исследования и разработки становятся эффективнее благодаря комплексу мер нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья». Создаются условия для их использования на практике. Одна из основных целей — достижение технологического суверенитета в производстве лекарственных препаратов, продуктов тканевой инженерии и медицинских изделий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.