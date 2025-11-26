Техникум в городе Павлове Нижегородской области получил оборудование

Павловский автомеханический техникум им. Лепсе в Нижегородской области стал базовой площадкой образовательно-производственного центра, созданного в ходе нацпроекта «Молодежь и дети». Учебное заведение оснастили современным оборудованием, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Средства на покупку были выделены в виде гранта в размере 100 миллионов рублей. Был проведен ремонт девяти мастерских, закуплено современное производственное оборудование, включая сварочного робота и станки с ЧПУ с роботизированными системами, которое соответствует технологической цепочке базового предприятия — Павловского автобусного завода.
Также в техникуме появилась новая специальность «мехатроника и робототехника», а в 2027 году планируется возобновить подготовку по специальности «обработка металла давлением». Центр также обеспечивает повышение квалификации педагогов и переподготовку сотрудников предприятий. В ближайшие годы в учреждении планируется провести капитальный ремонт общежития и учебных корпусов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина с 2025 года.