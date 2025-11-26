Мошенники создали фейковый аккаунт первого замгубернатора Курганской области

«В Telegram злоумышленниками осуществляется рассылка сообщений от имени первого заместителя губернатора Анатолия Воробьева с фейкового аккаунта, который на самом деле ему не принадлежит. Номер телефона данного аккаунта скрыт. Кроме того, мошенниками создана группа “Правительство Курганской области”, где размещаются сообщения с данного фейкового аккаунта, а также фейкового аккаунта заместителя начальника управления госслужбы и кадров Елены Сукмановой», — сообщают власти региона в telegram-канале «Курганская область официально».