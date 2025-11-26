Впавший в кому в подмосковном рехабе подросток месяц умирал на глазах других детей

Состояние Ромы ухудшилось настолько, что он перестал вставать и принимать пищу. Другие воспитанники центра взяли на себя заботу о Роме: кормили его с ложки, поили и ухаживали за ним, поскольку он не мог самостоятельно вставать даже для удовлетворения естественных потребностей. Они также помогали ему с гигиеной, нося его в душ. Позднее было установлено, что у Ромы обострилось заболевание сахарным диабетом — иногда он испытывал сильную дрожь и у него шла пена изо рта.