ТУСУР откроет центр разработки и испытания цифровых антенных систем

В университете отмечают, что производственная линия центра включает монтажный и испытательный участки, а также участок мелко- и крупногабаритной сборки. Новый центр оснащен оборудованием, необходимым для полного цикла производства и тестирования радиоэлектронных изделий. В частности, ученые смогут проводить испытания в климатической камере с температурным диапазоном от минус 50 до плюс 100 градусов Цельсия и влажностью до 100%. Это позволит проверять аппаратуру, предназначенную для эксплуатации в суровых климатических условиях, авиации и космонавтике.