На Ставрополье завершили ремонт моста через балку Чапцева

Завершен ремонт мостового сооружения через балку Чапцева на региональной дороге «Новоалександровск — Григорополисская — Армавир» в Ставропольском крае, сообщили в правительстве региона. Работы выполнены в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Протяженность отремонтированного объекта составила 26,2 погонных метра. На мосту обновлено покрытие проезжей части, восстановлена гидроизоляция, приведены в соответствие с нормативами элементы ограждения и обеспечен необходимый уровень нагрузок.
«Мост является неотъемлемой частью региональной дороги, которая связывает населенные пункты, а также обеспечивает устойчивое транспортное сообщение с Краснодарским краем. Фактические работы завершены, идет подписание закрывающей документации», — отметил министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Евгений Штепа.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.