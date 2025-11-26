Пытки, проверки и арест: главное о визите силовиков в скандальный рехаб под Екатеринбургом. Фото

Свердловский филиал центра Хоботовой находится в поселке Исеть. Вечером 26 ноября туда съехались сотрудники МВД и СУ СК. Они проверили, в каких условиях содержатся подростки. Во время визита силовиков в помещении были 22 ребенка в возрасте от 10 до 18 лет. Туда их привезли родители из ХМАО, Томска, а также Кировской и Свердловской областей.