«Самая сложная профессия»: Бабкина призвала всех дарить подарки матерям

Каждая мать заслуживает хороший и стоящий подарок, поэтому никогда не стоит вестись на фразы «Ничего не надо». Об этом в среду, 26 ноября, заявила российская эстрадная певица Надежда Бабкина.
По ее словам, любая мать мечтает получить подарок и быть окруженной вниманием, и дети должны это знать.
— Как вашему самому близкому и дорогому человеку может ничего не быть надо? Каждая хорошая мама должна получить хороший подарок в День матери, потому что быть мамой — самая сложная профессия на свете. Ты не можешь об этой работе забыть никогда, ты всегда и везде останешься мамой, — высказалась артистка.
Бабкина добавила, что и сама надеется получить какой-нибудь подарок от детей и внуков, передает Общественная служба новостей.
При этом, согласно опросам россиянок, более половины матерей не хотели бы получать ценные подарки от своих детей, поскольку считают это нерациональной тратой средств и испытывают неловкость. Кроме того, для 26 процентов респондентов главным критерием подарка служит внимание, а не цена.