Больным ставил спектакли и выходил на сцену: Подробности борьбы Всеволода Шиловского с онкологией

Актриса Московского театра-студии Всеволода Шиловского Виктория Пархоменко рассказала подробности борьбы народного артиста РСФСР с диагностированной у него онкологией. Детали она сообщила в беседе с РИА Новости.
«Диагностировали онкологию. Всеволод Николаевич боролся с болезнью с апреля», — рассказала она.
По словам Пархоменко, Шиловский продолжал ставить спектакли в театре и продолжал лично выходить на сцену, несмотря на поставленный ему диагноз. Свой театр-студию актер создал в 2017 году.
Ранее KP.RU сообщал, что выдающийся российский актер и режиссер Всеволод Шиловский умер 26 ноября 2025 года на 88-м году жизни. Народный артист РСФСР долгие годы служил на сцене МХАТа, прославился в советском кинематографе как мастер запоминающихся ролей второго плана.