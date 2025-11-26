Ричмонд
Больным ставил спектакли и выходил на сцену: Подробности борьбы Всеволода Шиловского с онкологией

Пархоменко рассказала, что Всеволод Шиловский с апреля боролся с онкологией.

Источник: Комсомольская правда

Актриса Московского театра-студии Всеволода Шиловского Виктория Пархоменко рассказала подробности борьбы народного артиста РСФСР с диагностированной у него онкологией. Детали она сообщила в беседе с РИА Новости.

«Диагностировали онкологию. Всеволод Николаевич боролся с болезнью с апреля», — рассказала она.

По словам Пархоменко, Шиловский продолжал ставить спектакли в театре и продолжал лично выходить на сцену, несмотря на поставленный ему диагноз. Свой театр-студию актер создал в 2017 году.

Ранее KP.RU сообщал, что выдающийся российский актер и режиссер Всеволод Шиловский умер 26 ноября 2025 года на 88-м году жизни. Народный артист РСФСР долгие годы служил на сцене МХАТа, прославился в советском кинематографе как мастер запоминающихся ролей второго плана.