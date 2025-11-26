В российском регионе захотели полностью запретить продажу вейпов

Комитет по бюджету, налогам и собственности саратовского парламента инициировал поправки о проведении масштабного эксперимента. Планируется, что он продлится с 1 марта 2026 года по 31 декабря 2030 года. При этом председатель Саратовской облдумы Алексей Антонов сослался на мнение медицинского сообщества, подтверждающее серьёзную угрозу для здоровья от употребления такой продукции. Он особо отметил риски для подрастающего поколения и для нации в целом.