Жители Прикамья стали чаще вывозить питомцев за границу

Из Прикамья за границу вывезли 230 собак.
С начала 2025 года из Прикамья за границу вывезли 330 домашних животных. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.
«С 1 января по 26 ноября 2025 года на территории Пермского края были оформлены ветеринарные сертификаты на некоммерческий вывоз 330 животных-компаньонов за границу. Из них 93 кошки, 230 собак, три попугая и четыре козы. За аналогичный период 2024 года из региона было вывезено 282 животных. Из них 198 собак и 81 кошка, две козы и кролик», — сообщается на сайте ведомства.
Странами назначения стали Армения, Нидерланды, Канада, Израиль, Таджикистан, Казахстан, Словения, Германия, Испания, Египет, Таиланд, Сербия, Турция, Вьетнам, Абхазия, Узбекистан, Кипр, Чехия, Бразилия и Индия. Перед отправкой за границу животные были чипированы и в течение 30 дней находились на карантине, где им провели все требуемые вакцинации и обработки.