Ричмонд
+21°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Прикамья стали чаще вывозить питомцев за границу

С начала 2025 года из Прикамья за границу вывезли 330 домашних животных. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

Из Прикамья за границу вывезли 230 собак.

С начала 2025 года из Прикамья за границу вывезли 330 домашних животных. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

«С 1 января по 26 ноября 2025 года на территории Пермского края были оформлены ветеринарные сертификаты на некоммерческий вывоз 330 животных-компаньонов за границу. Из них 93 кошки, 230 собак, три попугая и четыре козы. За аналогичный период 2024 года из региона было вывезено 282 животных. Из них 198 собак и 81 кошка, две козы и кролик», — сообщается на сайте ведомства.

Странами назначения стали Армения, Нидерланды, Канада, Израиль, Таджикистан, Казахстан, Словения, Германия, Испания, Египет, Таиланд, Сербия, Турция, Вьетнам, Абхазия, Узбекистан, Кипр, Чехия, Бразилия и Индия. Перед отправкой за границу животные были чипированы и в течение 30 дней находились на карантине, где им провели все требуемые вакцинации и обработки.