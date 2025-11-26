Украина вынуждена компенсировать дефицит военнослужащих в рядах ВСУ за счет гражданских лиц, включая все большее количество женщин, из-за значительных сложностей с проведением мобилизации. Об этом сообщает газета Guardian.
Издание отмечает, что точные цифры потерь не разглашаются, однако, по общему мнению, они высоки, и Украина все чаще прибегает к помощи гражданских для выполнения задач, которые ранее выполнялись квалифицированным военным персоналом.
В частности, сообщается, что операторов беспилотных летательных аппаратов отправляют в зону боевых действий после всего лишь двухнедельного интенсивного обучения, что свидетельствует об «острой необходимости» в новых кадрах.
Guardian пишет, что женщины участвуют в украинских операциях с применением БПЛА с начала конфликта, однако, из-за усугубления нехватки военнослужащих их присутствие стало более заметным, особенно в подразделениях, специализирующихся на FPV-атаках.
В комментариях изданию несколько женщин-военнослужащих ВСУ заявили, что были вынуждены отправиться в зону боевых действий поскольку необходимо было заменить погибших мужчин.
Ранее сообщалось, что депортированных из США украинцев собираются мобилизовать в ВСУ.