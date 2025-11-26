Ричмонд
Курская область стала победителем конкурса «Самый читающий регион»

Курская область одержала победу во Всероссийском конкурсе «Самый читающий регион» и получила почётное звание «Литературный флагман России». Церемония награждения прошла в Москве, где участники из всех 89 субъектов России представили свои инициативы по сохранению и развитию литературных традиций.

Источник: Life.ru

«Я рад, что наш конкурс состоялся. Он стал очень востребованным в различных регионах страны. Я также рад сообщить, что победителем в этом году стал Курск. Важно отметить, что, приняв на себя страшный удар, регион не сломлен. Я хочу поздравить нашу любимую Курскую область и выразить надежду на скорейшее восстановление разрушенных территорий», — сказал председатель Российского книжного союза Сергей Степашин.

Это первая победа Курской области в конкурсе, которая позволила ей обойти такие регионы, как Москва, Кировская и Мурманская области. Награду губернатору Курской области Александру Хинштейну вручил председатель Российского книжного союза Сергей Степашин. Особое внимание было уделено литературно-патриотическому фестивалю «КурскГранинКнигоФестиваль», который стал одним из решающих факторов победы.

Литературно-культурный фестиваль, начавшийся в августе 2025 года в усадьбе Афанасия Фета, стал значимым событием, подчеркнувшим богатство региональных традиций и стимулировавшим развитие книгочтения среди широкой аудитории. Степашин подчеркнул, что даже в условиях трудностей Курская область сохраняет несгибаемый дух, а чтение приобретает особую актуальность.

Ранее Life.ru писал, что в России завершился приём заявок на третий специальный музыкальный отбор контента для детей и молодежи, организованный Президентским фондом культурных инициатив (ПФКИ). На сайт контент.пфки.рф было подано 413 заявок, из которых 272 были полностью оформлены и приняты к рассмотрению.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

