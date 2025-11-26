Курская область стала победителем конкурса «Самый читающий регион»

«Я рад, что наш конкурс состоялся. Он стал очень востребованным в различных регионах страны. Я также рад сообщить, что победителем в этом году стал Курск. Важно отметить, что, приняв на себя страшный удар, регион не сломлен. Я хочу поздравить нашу любимую Курскую область и выразить надежду на скорейшее восстановление разрушенных территорий», — сказал председатель Российского книжного союза Сергей Степашин.