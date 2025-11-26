Всего 52 см в холке: В Германии обнаружен самый маленький конь в мире

По словам хозяйки, когда она впервые приехала посмотреть на пятимесячного жеребёнка ростом 47 сантиметров, то была совершенно потрясена его размерами. Она подчеркнула, что животное не было продуктом специального выведения, а появилось на свет благодаря капризу природы. Несмотря на миниатюрные размеры, Пумукель прекрасно уживается с лошадьми обычного роста и даже помогает хозяйке на ферме.