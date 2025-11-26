Папа римский запретил последователям католицизма полигамию и полиаморию

Папа римский Лев XIV подписал указ, который запрещает католикам вступать в браки и половые отношения с несколькими людьми. Об этом в среду, 26 ноября, сообщило агентство Reuters.
Вопрос многоженства и полиамории обсуждался на двух саммитах, которые проводились в Ватикане в 2023 и 2024 годах. В них принимали участие сотни кардиналов и епископов со всего мира. Поводом для таких мероприятий стала распространенность полигамии в Африке и ее растущая популярность в западных странах.
В Ватикане пришли к выводу, что позиция церкви не нуждается в изменениях. Католическая церковь по-прежнему считает, что в брак могут вступать только мужчина и женщина, причем только один раз и на всю жизнь.
— Поскольку брак представляет собой союз между двумя людьми с абсолютно одинаковым достоинством и правами, он требует эксклюзивности, — передает агентство.
Священник Русской православной церкви рассказал, что ни в одной мировой культуре, кроме христианства, брак не рассматривали в качестве союза одного мужчины и одной женщины. В Ветхом Завете существовало многоженство, которое, по словам Господа, допустил Моисей из-за жестокосердия жителей Израиля.