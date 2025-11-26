Папа римский запретил последователям католицизма полигамию и полиаморию

Вопрос многоженства и полиамории обсуждался на двух саммитах, которые проводились в Ватикане в 2023 и 2024 годах. В них принимали участие сотни кардиналов и епископов со всего мира. Поводом для таких мероприятий стала распространенность полигамии в Африке и ее растущая популярность в западных странах.