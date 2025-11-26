Власти Шадринска разорвали контракт с недобросовестным подрядчиком

За срыв сроков и некачественный ремонт шадринский подрядчик лишился оплаты.
Администрация Шадринска прекратила сотрудничество с индивидуальным предпринимателем, который сорвал сроки и некачественно выполнил благоустройство территории на улице Автомобилистов. Подрядчику не оплатят работу, а также взыщут крупную неустойку за повреждение соседнего объекта. Об этом рассказал глава города Антон Мокан.
«Администрация города Шадринска по итогам проверки правительственной комиссии и поручений губернатора расторгла контракт с подрядчиком ИП Бахтиным, который нарушил сроки благоустройства новой общественной территории по улице Автомобилистов и выполнил работы некачественно. Выполненные подрядчиком работы не приняты и не оплачены. Кроме того, за срыв сроков и нанесение ущерба при выполнении работ другой, ранее отремонтированной при поддержке региона территории, это касаемо пешеходных дорожек у школы из плитняка, подрядчику выставлена неустойка в три миллиона рублей», — заявил Мокан в telegram-канале «Шадринск официально».
Ранее на неудовлетворительную работу на данном объекте обратил внимание губернатор Вадим Шумков, отметив, что строители пытаются все сделать «на авось». В настоящее время решается вопрос о внесении ИП Бахтина в Реестр недобросовестных поставщиков. Власти города намерены найти нового исполнителя для исправления недоделок, в том числе для замены некачественных малых архитектурных форм в виде планет. Также будут восстановлены дорожки из плитняка у школы, которые раздавила техника предыдущего подрядчика. Администрация отмечает, что претензионная работа ведется постоянно: так, в этом году уже были исправлены замечания по гарантии на дорогах по улицам Володарского, Батуринской и Курганскому тракту.
Ранее URA.RU сообщало, что комитет строительства Шадринска требовал от компании «Кратос» 840 тысяч рублей неустойки за просрочку благоустройства Молодежного парка. Суд подтвердил, что подрядчик нарушил сроки, но отказал администрации, так как иск подали спустя более чем три года после расторжения контракта — срок давности был пропущен.