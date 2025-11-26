Власти Шадринска разорвали контракт с недобросовестным подрядчиком

Ранее на неудовлетворительную работу на данном объекте обратил внимание губернатор Вадим Шумков, отметив, что строители пытаются все сделать «на авось». В настоящее время решается вопрос о внесении ИП Бахтина в Реестр недобросовестных поставщиков. Власти города намерены найти нового исполнителя для исправления недоделок, в том числе для замены некачественных малых архитектурных форм в виде планет. Также будут восстановлены дорожки из плитняка у школы, которые раздавила техника предыдущего подрядчика. Администрация отмечает, что претензионная работа ведется постоянно: так, в этом году уже были исправлены замечания по гарантии на дорогах по улицам Володарского, Батуринской и Курганскому тракту.