Минкульт сможет отказывать фильмам в прокате за дискредитацию ценностей РФ

Министерства культуры получит право не выдавать разрешения на прокат фильмов, если их содержание дискредитирует традиционные российские ценности. Соответствующие изменения закреплены приказом Минкультуры, опубликованным в среду на официальном интернет-портале правовой информации.
Внесенные коррективы затрагивают пункт 19 ведомственного приказа, регулирующего порядок выдачи или отказа в выдаче прокатных удостоверений. Подпункт «в» теперь дополнен положением, согласно которому в прокатном удостоверении будет отказано не только фильмам, содержащим информацию о производстве и применении наркотиков, пропагандирующим порнографию, жестокость и нетрадиционные сексуальные отношения, но и тем картинам, которые «дискредитируют традиционные российские духовно-нравственные ценности и (или) пропагандируют их отрицание».
Вместе с тем, министерство уменьшило время, отведенное на уведомление заявителя об отказе в выдаче прокатного удостоверения, с трех суток до одних. Также министерство получит возможность корректировать возрастные рейтинги фильмов. Изменения внесены с целью «актуализации возрастной маркировки фильмов».
Данный документ начнет действовать с 1 марта 2026 года.
Ранее законодательное основание для отказа в выдаче прокатного удостоверения фильмам, дискредитирующим традиционные ценности, было закреплено федеральным законом, подписанным президентом РФ Владимиром Путиным и также вступающим в силу 1 марта следующего года.