Минкульт сможет отказывать фильмам в прокате за дискредитацию ценностей РФ

Внесенные коррективы затрагивают пункт 19 ведомственного приказа, регулирующего порядок выдачи или отказа в выдаче прокатных удостоверений. Подпункт «в» теперь дополнен положением, согласно которому в прокатном удостоверении будет отказано не только фильмам, содержащим информацию о производстве и применении наркотиков, пропагандирующим порнографию, жестокость и нетрадиционные сексуальные отношения, но и тем картинам, которые «дискредитируют традиционные российские духовно-нравственные ценности и (или) пропагандируют их отрицание».