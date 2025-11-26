Ивановский суд обязал оператора по вывозу мусора вернуть свыше 5,6 млрд рублей

В Ивановской области с регионального оператора по обращению с ТКО взыщут более 5,6 млрд рублей. Выяснилось, что с 2021 по 2025 год фактический руководитель компании Владимир Ярченков организовал незаконную схему обращения с твёрдыми коммунальными отходами через несколько аффилированных организаций. Формально компаниями управляла его супруга, а бизнесом занимались другие родственники. Об этом рассказали в пресс-службе суда.