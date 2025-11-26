Мэр Тюмени Афанасьев анонсировал конкурс на лучшее новогоднее оформление

Подготовка к праздникам идет с опережением графика: в парках и скверах монтируют иллюминацию, устанавливают ели и декоративные конструкции. В новых скверах создадут праздничные уголки для семейных прогулок. Все оформление завершат к 5 декабря. Одновременно разрабатывается праздничная программа с использованием парковых пространств.