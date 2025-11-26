Число погибших при пожаре в Гонконге возросло до 36

Количество погибших в результате мощного пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге возросло до 36 человек. Об этом в среду, 26 ноября, сообщил местный портал HK01 со ссылкой на главу администрации Гонконга Джона Ли (Ли Цзячао).
— Джон Ли заявил, что в результате пожара погибли 36 человек, с 279 не удается выйти на связь, 29 человек были госпитализированы, в том числе семь в критическом состоянии, — говорится в материале.
Также Ли выразил благодарность за энтузиазм, проявленный пожарными, руководителями соседних городов и различными организациями. Он отметил, что спасатели постепенно берут пожары под контроль — в некоторых местах уже нет видимых очагов возгорания, а в других остаются только отдельные участки, передает портал.
Комплекс, в котором произошел пожар, состоит из восьми корпусов и насчитывает около двух тысяч квартир. Кроме того, крупнейшее за последние 17 лет возгорание охватило бамбуковые леса и строительные сетки, расположенные в районе Тай По.
