Умерла модельер Пэм Хогг, наряды которой носили Леди Гага и Рианна

Точный возраст Пэм Хогг неизвестен. По данным некоторых СМИ, ей было около 60 ле. Однако в 2018 году она заявила The Guardian, что не раскрывает свой возраст. Модельер закончила школу искусств в Глазго, а позже продолжила обучение в Королевском колледже искусств в Лондоне. Госпожа Хогг выпустила свою первую коллекцию одежды в 1981 году.