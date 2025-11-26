Папа Лев XIV запретил католикам многоженство и полиаморию

Папа Римский Лев XIV подписал указ, запрещающий католикам вступать в браки или иметь половые отношения с несколькими партнерами. Об этом сообщает агентство Reuters.
Издание отмечает, что вопрос о допустимости многоженства и полиамории обсуждался на двух саммитах в Ватикане в 2023 и 2024 годах. Причиной обсуждения стали распространенность полигамии в Африке и растущая популярность полиамории в западных странах.
По итогам заседаний церковь решила оставить свою позицию без изменений. Агентство пишет, что брак признается только между одним мужчиной и одной женщиной на всю жизнь, а его основой является эксклюзивность союза, в котором оба партнера обладают равным достоинством и правами.
Ранее KP.RU писал, что папа Лев XIV переезжает из скромной квартиры своего предшественника в роскошные апартаменты Апостольского дворца. Новое жилье включает десять комнат, а из нескольких окон покоев открывается вид на площадь Святого Петра. С одного из этих окон Лев XIV будет обращаться к верующим с проповедями.